Coronavirus: Galimberti: 'Mascherine a Cremona? Domani non ci saranno nelle farmacie'

CREMONA (5 aprile 2020) - Mascherine dalla Regione Lombardia? Nessuna certezza sulle modalità di distribuzione e domani non ci saranno nelle farmacie di Cremona. Lo ha affermato il sindaco Gianluca Galimberti in un post su Facebook. "Abbiamo appreso la notizia dai canali social di Regione Lombardia - sono le parole del primo cittadino - che sarebbero in distribuzione 126.000 mascherine per tutto il territorio provinciale. Dopo ulteriori approfondimenti però, non abbiamo avuto altre informazioni rispetto alla modalità di distribuzione ne tantomeno alla ripartizione tra i comuni della Provincia. Non ci risulta quindi ad ora che domani siano disponibili in città e cercheremo di capire quali sono le indicazioni della Regione per arrivo e per distribuzione. Invitiamo quindi i cittadini a non recarsi nelle farmacie per evitare assembramenti fino a notizie certe e chiare da parte di Regione".

Anche il consigliere regionale Pd, Matteo Piloni, in serata è intervenuto sulla distribuzione delle mascherine gratuite. "Stasera Regione Lombardia ha annunciato la distribuzione di 3.3 milioni di mascherine. Di queste, 126 mila sono destinate alla provincia di Cremona. Domani hanno annunciato che ne consegneranno 300 mila, in tutta la Lombardia, alle farmacie, supermercati, poste, edicole e tabaccai. Che a loro volta le daranno a chi ritengono abbia bisogno. Né loro né i sindaci sono però informati delle modalità di distribuzione, dei tempi né delle altre che arriveranno. In attesa di chiarimenti suggerisco di evitare domattina le corse ad accaparrarsele. E soprattutto evitare assembramenti, in quanto vietati".

