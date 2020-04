Daini a spasso tra Caorso e le frazioni

CAORSO (6 aprile 2020) - Complice la bella giornata di sole, ieri una decina di daini sono stati avvistati a spasso per capoluogo e frazioni. Non hanno creato pericoli, viste le strade deserte, ma anzi un’attrazione insolita soprattutto per i più piccoli. Che hanno scattato fotografie da finestre e balconi, salutando a distanza i meravigliosi animali selvatici.

