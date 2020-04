Coronavirus, Trigolo: morta l'ausiliaria Santoro, fino all'ultimo vicino ai nonni della casa di riposo

TRIGOLO (5 aprile 2020) - Ha lavorato sino all’ultimo, assistendo i nonni della casa di riposo finché la salute gliel’ha permesso. Poi, comparsi i primi sintomi, è stata ricoverata in ospedale a Cremona: due settimane in lotta per la vita e infine la resa. Francesca Santoro, dipendente della Milanesi-Frosi, non ce l’ha fatta. Il 25 aprile avrebbe compiuto sessant’anni: traguardo che con tutta probabilità avrebbe festeggiato con i suoi adorati anziani. Gli stessi che oggi, con le lacrime agli occhi e il timore di conoscere già la risposta, si chiedono dove sia la loro Francesca.

Per Covid-19 non cadono solo i medici. Cadono anche gli ausiliari; dolore e rabbia sono gli stessi. Santoro, residente a Soresina, madre di tre figli, lavorava a Trigolo dal 2001; da quando è iniziata la pandemia non si è mai risparmiata. Richiamata dalle ferie per coprire i turni dei colleghi in malattia, anche stavolta ha risposto ‘Presente’, restando in servizio sino al 10 marzo.

