Coronavirus, in provincia di Cremona altri 13 morti e 79 contagiati

CREMONA (5 aprile 2020) - I morti a causa del Covid-19 in provincia di Cremona sono 703, 13 in più di ieri. Un numero di decessi inferiori rispetto agli ultimi giorni. I contagi sono invece 79 in più, un incremento superiore rispetto a quello di ieri e hanno raggiunto quota 4.233. Al di là dei numeri, è evidente quanto sia ancora presto per abbassare la guardia.

In Lombardia «i dati di oggi continuano a essere confortanti" ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che sono stati esaminati ben 8107 tamponi. I casi positivi in totale sono 50.455, con un aumento di 1337, inferiore ai 1.598 di ieri. Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009, diminuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 8.905, con un aumento di 249, mentre ieri erano stati 345.

Anche in Italia i numeri sono buoni. «Con il dato di oggi sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Secondo l’ultimo bollettino, i morti sono 15.887. Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo, il numero degli accessi in terapia

intensiva. Sono 3.977 i malati ricoverati, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi - 61 in meno rispetto a ieri - e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 21.815, 819 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.238. I malati di Coronavirus sono complessivamente 91.246, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Sabato l’incremento era stato di 2.886. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124.632.

La situazione in Lombardia

- i casi positivi sono: 50.455 (+1.337)

ieri: 49.118 (+1.598)

l'altro ieri: 47.520 (+1.455)

e nei giorni precedenti: 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

- i decessi: 8.905 (+249)

ieri: 8.656 (+345)

l'altro ieri: 8.311 (+351)

e nei giorni precedenti: 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

- i dimessi e in isolamento domiciliare 28.224, di cui 13.426 (+184) con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 14.798 (+906) per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.317 (-9)

ieri: 1.326 (-55)

l'altro ieri: 1.381 (+30)

e nei giorni precedenti: 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.009 (+7)

ieri: 12.002 (+200)

l'altro ieri: 11.802 (+40)

e nei giorni precedenti: 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661



- i tamponi effettuati: 149.984 (+8.107)

ieri: 141.877 (+6.826)

l'altro ieri: 135.051 (+6.765)

e nei giorni precedenti: 128.286, 121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778



I casi per provincia

BG: 9.712 (+124)

ieri: 9.588 (+273)

l'altro ieri: 9.315 (+144)

e nei giorni precedenti: 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.340 (+160)

ieri: 9.180 (+166)

l'altro ieri: 9.014 (+257)

e nei giorni precedenti: 8.757 (+159), 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.384 (+65)

ieri: 1.319 (+63)

l'altro ieri: 1.256 (+51)

e nei giorni precedenti: 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.233 (+79)

ieri: 4.154 (+57)

l'altro ieri: 4.097 (+123)

e nei giorni precedenti: 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.678 (+50)

ieri: 1.628 (+34)

l'altro ieri: 1.594 (+42)

e nei giorni precedenti: 1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.255 (+17)

ieri: 2.238 (+24)

l'altro ieri: 2.214 (+25)

e nei giorni precedenti: 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 3.046 (+111)

ieri: 2.935 (+161)

l'altro ieri: 2774 (+141)

e nei giorni precedenti: 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano città (+171)

ieri: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano città (+178)

l'altro ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano città (+166)

e nei giorni precedenti: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano città (+203), 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano città',

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città, 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

MN: 2.044 (+63)

ieri: 1.981 (+97)

l'altro ieri: 1.884 (+102)

e nei giorni precedenti: 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.619 (+120)

ieri: 2.499 (+168)

l'altro ieri: 2.331 (+46)

e nei giorni precedenti: 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296,243, 221, 180, 151

SO: 591 (+28)

ieri: 563 (+26)

l'altro ieri: 537 (+20)

e nei giorni precedenti: 517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.191 (43)

ieri: 1.148 (+63)

l'altro ieri: 1.085 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17