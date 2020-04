Coronavirus, controlli: anche a Monticelli decolla il drone

MONTICELLI (5 aprile 2020) - Al via oggi i controlli di polizia dell’Unione della Bassa Piacentina e gruppo di protezione civile Omega di Monticelli con l’ausilio di un drone. Gli agenti di polizia al comando di Massimo Misseri e le tute gialle col presidente Daniele Migliorati ed Eugenio Girotto stanno perlustrando strade di campagna e argini di Monticelli, Castelvetro, Caorso, Cortemaggiore, Villanova, San Pietro.

Oltre ad essere un deterrente, il drone ha già permesso di scovare qualche trasgressore. In seguito alle verifiche di polizia sono scattate multe indirizzate a persone che erano a passeggio senza validi motivazioni. L’appello di autorità, forse dell’ordine e volontari è il solito: restare in casa per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.