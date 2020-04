VIDEO Il sindaco Galimberti: "Tamponi a tappeto su operatori e ospiti delle Rsa"

CREMONA (5 aprile 202) - Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, dal suo profilo Fb, si riallaccia alla lettera inviata dai sindaci del Distretto Cremonese al Direttore Generale dell'ATS Val Padna e chiede tamponi su tutti gli operatori e sugli ospiti delle Rsa. "Fino a che non ci sarà un vaccino, le strutture come le case di riposo sono bombe a orologeria, luoghi delicatissimi, possibili fonti di ulteriore contagio, dolore e morte. Considerate che abbiamo registrato decessi con incrementi di mortalità pari al 150%.Chiediamo come sindaci che ci sia un cambio di passo sulle RSA con un coordinamento più forte e tamponi a tappeto per operatori e ospiti, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute".