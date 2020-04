Coronavirus, 11, 5 casi ogni 1.000 abitanti: la provincia di Cremona è la più colpita

CREMONA (5 aprile 2020) - La provincia di Cremona è la più colpita dal Coronavirus. Quello che in molti percepivano, adesso è stato messo nero su bianco da un report redatto - sulla base dei dati della protezione civile e "a titolo personale" - da Paolo Spada chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano. Cremona ha 11,5 contagi ogni 1.000 abitanti, seguita da Piacenza con 9,9 e Lodi 9,72.

I numeri

La Valle d'Aosta è la regione con più casi in rapporto agli abitanti: 5.95 ogni mille. In Lombardia ci sono 4,88 contagiati ogni 1.000 abitanti, in Emilia Romagna 3,71, in Veneto 2,21, in Liguria 2,71, in Piemonte 2,69 e nelle Marche 2,85.

A livello di province Bergamo ne ha 8,6, Brescia 7,25, Cremona 11,5, Lodi 9,72, Milano 3,33, Alessandria 3,78, Torino 2,55, Trieste 2,78, Trento 4,1, Padova 2,81, Verona 2,75, Piacenza 9,9, Reggio Emilia 5,47, Parma 4,87, Rimini 4,49, Modena 3,6, Pesaro 5,07.