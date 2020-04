Coronavirus, le scuse strampalate per uscire di casa: 'Cerco asparagi', 'Pesco le rane'

CREMONA (5 aprile 2020) - C'è chi ha dichiarato di essere uscito per cercare asparagi selvatici, chi per andare a pesca di rane: a dispetto dei divieti e della nuova stretta disposta da Regione Lombardia, a Cremona e nel Cremonese si continua ad uscire troppo e con le scuse più strane anche se, in realtà, diversi dei sanzionati sono risultati essere assuntori di sostanze stupefacenti in giro alla ricerca di droga. Secondo i numeri dei controlli straordinari del territorio eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale, in due giorni, venerdì e sabato, sono state fermate 170 persone ed elevate 21 sanzioni per violazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO