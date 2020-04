La scusa pronta per auto assolversi

Un milione e duecentomila contagiati e 63.832 vittime nel mondo - 88.274 positivi e 15.362 morti in Italia, 4.154 malati e 690 croci nella sola provincia di Cremona - non bastano a convincere i «negazionisti» sulla pericolosità del Coronavirus e sull’importanza di rispettare la regola del distanziamento sociale, in parole povere sul dovere che ognuno di noi ha di restare chiuso in casa per limitare il diffondersi del contagio. Per dimostrare la letalità del Covid-19 non sono sufficienti neppure le angoscianti immagini delle bare trasportate dai camion dell’Esercito a Bergamo, le necrologie che a centinaia riempiono ogni giorno le ultime pagine dei quotidiani, i lutti che colpiscono al cuore le nostre comunità. Il virus ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno: colpisce soprattutto gli anziani, sì. Ma anche i giovani. Le persone già affette da altre patologie, ma anche i sani e gli sportivi. Gli anziani «senza nome» abbandonati nelle case di riposo, ma anche i sindaci, i vescovi, i prefetti e i... calciatori. Come la celebre «livella», il Coronavirus non fa distinzioni: ci fa tutti uguali. Esposti allo stesso rischio. Eppure a qualcuno non basta. Qualcuno trova sempre una valida scusa per uscire di casa: ho bisogno di andare a correre, devo portare il cane a fare pipì, mio figlio ha bisogno di prendere una boccata d’aria... «È un mio diritto», replicano i più refrattari alle imposizioni, se si fa notare l’irresponsabilità dei loro comportamenti. Peccato che i diritti di ognuno finiscano dove iniziano i diritti degli altri. E che il mio diritto individuale di uscire di casa per andare a correre o far urinare il cane vale quanto il diritto di chiunque altro. Ma se si ragiona così finiremo per ritrovarci in mille a correre al parco o in cerca di un’aiuola con il cagnolino al guinzaglio. E le misure anti contagio saranno vanificate. Anche per questo ieri la Regione Lombardia si è sentita in dovere di ribadirle e ha aggiunto l’obbligo di indossare la mascherina per uscire di casa, a partire da oggi, se proprio si è costretti a farlo. Non solo: un’ulteriore stretta è prevista in settimana per evitare che il prossimo week end - il lungo ponte pasquale - induca più d’uno in tentazione. Altro che Pasquetta!

I confini di Province e Comuni saranno ancor più blindati, oltre che presidiati dalle Forze dell’ordine. Intanto, non è certo uno spettacolo edificante quello che all’ottava settimana di emergenza Coronavirus stanno offrendo i politici in crisi di astinenza da popolarità: sindaci contro Governo e presidenti delle Regioni, Governo e presidenti delle Regioni contro sindaci, quasi che la priorità in questo momento fosse chi conta di più e non l’incolumità dei cittadini da salvaguardare. Ecco allora spuntare le polemiche sulle misure più idonee da adottare, sul giusto numero di tamponi da effettuare, sui miliardi da stanziare per aiutare chi è in difficoltà (in genere senza indicare dove poterli andare a prendere, però). Tutti con la ricetta giusta. Tutti con la soluzione in tasca. A parole. In realtà, la ricetta giusta non ce l’ha nessuno. E neppure la soluzione pronta.

Non a caso la pandemia sta colpendo pesantemente anche Paesi come gli Stati Uniti, la Spagna e la Germania che pure, rispetto all’Italia, hanno avuto almeno un mese di tempo in più per preparare le trincee e la contraerea. Si va a tentativi. Si confida nella ricerca. Si cerca di limitare i danni. Tempo fa, durante un corso, un docente ci avvertì che le cose che stava spiegando erano attendibili «al 98 per cento». Era un ingegnere e dal suo punto di vista l’imprecisione era rilevante: come dargli torto? Se progetti il viaggio di un’astronave e sbagli rotta del 2 per cento, anziché sulla Luna ti ritrovi su Marte. O sperduto nell’universo. «Ma noi qui finora abbiamo lavorato al buio completo - fu la nostra risposta -. Altro che 98 per cento! Se ci aiuta a fare luce anche solo al 50, con una lampadina o una candela, rispetto a prima avremo fatto un enorme passo avanti». L’ingegnere fece uno sforzo per uscire dai suoi schemi consolidati e convenì che non avevamo tutti torti. Che poco era meglio di niente. Che se si aspetta di essere pronti al 100% non si partirà mai. Lo stesso principio vale oggi per le mascherine anti-contagio, tanto utili quanto difficili da reperire in commercio. Giusto pretendere che quelle riservate ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori impegnati in prima linea negli ospedali e sulle ambulanze siano conformi, certificate, marchiate CE. Ma se nell’attesa delle introvabili FFP2 ed FFP3 la gente si ammala e muore, vanno bene anche le mascherine chirurgiche, quelle autoprodotte e perfino quelle riciclate. Perché è vero che per essere efficace al 100% una mascherina dovrebbe essere sostituta ogni 4 ore e toccata con mille cautele. Ma se in commercio non ce ne sono abbastanza per tutti, bisogna arrangiarsi con quel che passa il convento. Perché poco è meglio che niente, proprio come aveva dovuto ammettere il nostro amico ingegnere. Deve esserne consapevole anche la Regione Lombardia, visto che nel decreto che a partire da domani renderà obbligatorio «proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca», per poter uscire di cosa, il presidente Attilio Fontana ha concesso che lo si possa fare anche ricorrendo a «semplici foulard o sciarpe». Una precisazione dettata dal buon senso, ma anche un’implicita ammissione di impotenza da parte di chi ha la responsabilità di garantire la salute di tutti i cittadini lombardi. Davvero non si poteva far niente di più o di diverso per procurarsi le preziose mascherine quando ancora il contagio da Coronavirus non aveva assunto le dimensioni attuali (ma si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato anche qui) e le frontiere non erano state chiuse bloccando le forniture dei Paesi produttori, in gran parte concentrati nell’Est asiatico? Davvero una delle regioni più ricche e industrializzate d’Europa può arrendersi al destino cinico e baro centellinando i tamponi perché «riesce a processarne al massimo 5.500-6.000 al giorno poiché mancano i reagenti», come ha risposto Fontana ai sindaci lombardi che invocavano l’impiego in larga scala dei test anche sui pazienti asintomatici, a partire dagli anziani ospiti delle case di riposo? Il più convinto sostenitore dell’appello - nell’ormai celebre scontro nel salotto tv di «Porta a Porta» - è stato il primo cittadino di Cremona, Gianluca Galimberti, accusato per tutta risposta dal Governatore lombardo di «buttarla in politica». Sottinteso: mi critichi perché sei di centrosinistra e io invece sono di centrodestra. Avesse avuto tempo di replicare, Galimberti gli avrebbe potuto far notare che il Pd - partito guida del centrosinistra - non ha fatto sconti neppure al «suo» (e del M5S) presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come testimonia la lettera-appello che è stata firmata in settimana dai parlamentari dem di Cremona, Brescia, Bergamo e Lodi, le quattro province italiane più colpite dall’emergenza. Oppure avrebbe potuto chiedergli perché il presidente del Veneto, Luca Zaia, pure lui del centrodestra, ha compiuto scelte diverse per contrastare l’emergenza e, per questo, è stato elogiato da un osservatore internazionale di assoluto prestigio e indipendenza come l’Harward Business Review, la rivista della celebre università americana che ha messo a confronto le diverse strategie anti-virus adottate dalle due Regioni «gemelle». No, Galimberti non lo ha fatto: ha preferito chiedere «cosa si farà da qui in avanti», peraltro senza ottenere risposta. Ma quando l’emergenza sarà finita il tema del federalismo e dell’autonomia dei diversi territori in cui è diviso il Paese andrà certamente affrontato. Perché un conto sono le rivendicazioni sul «residuo fiscale» (in pratica la differenza tra le entrate fiscali che una Regione garantisce allo Stato e le risorse che ritornano da Roma e possono essere spese in quella stessa Regione), tutt’altro la possibilità che ogni territorio decida per sé in momenti di emergenza come l’attuale. Perché se venisse meno il principio di solidarietà e coesione nazionale il rischio di disgregazione del Paese, se non addirittura di uno scontro fratricida tra Nord e Sud, sarebbe fortissimo. Ma l’Italia non se lo può permettere. «Mi chiedo se esiste ancora un Servizio sanitario nazionale», si è chiesto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, a sua volta ospite nei giorni scorsi del salotto virtuale di Bruno Vespa. Una domanda cui qualcuno dovrà dare una risposta di sostanza, e non politica, quando avremo finalmente finito di contare i morti e torneremo a vivere normalmente, seppur indossando la mascherina. Nel frattempo, valgono sempre le stesse tre regole base del primo giorno: resistere, lavarsi le mani e... non uscire di casa. Neppure se si trova la «scusa» giusta. Ciascuno di noi lo deve a se stesso, prima che agli altri, consapevole che, fra tutti gli errori possibili, tradire se stessi è il più imperdonabile.

