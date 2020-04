Coronavirus, addio all’oste Nino Rizzi della trattoria di San Pietro

SAN PIETRO IN CERRO (5 aprile 2020) - Per tutti era semplicemente Nino, il volto sorridente che accoglieva i clienti nella trattoria di via Roma, punto di riferimento per cremonesi e piacentini che sapevano di poter trovare lì i piatti tipici del territorio insieme a tanta cortesia e professionalità. Antonio Rizzi, di 80 anni, con l’omonima Trattoria Rizzi per il piccolo paese della Bassa era un punto di riferimento e in tanti piangono ora la sua scomparsa.

«Ha reso celebre il nostro borgo per la cucina nostrana e i salumi squisiti – lo ricorda con affetto il sindaco Stefano Boselli –. Era stato colpito da un grave lutto nel 1997, quando era venuto a mancare il figlio Ilario. Nino era un grande lavoratore. Per il paese questo è un momento molto triste». Rizzi lascia la moglie Angela, i fratelli Gino e Arturo, la sorella Anna, i cognati e i nipoti.

