Coronavirus: in provincia di Cremona 31 morti, i nuovi contagi sono dimezzati

CREMONA (4 aprile 2020) - I contagi in provincia di Cremona sono aumentati di 57 nelle ultime 24 ore, un incremento della metà rispetto a quello registrato ieri (+123) e casi positivi hanno raggiunto i 4.154. Negli ultimi giorni, i nuovi casi di positività sono diminuiti sia pur con un andamento altalenante, ma è bene ricordare che questo dato va letto in un intervallo più ampio e che dipende dal numero di tamponi che ogni giorno viene processato. I decessi, invece, non accennano a calare e tra ieri e oggi l'intero territorio ha perso altre 31 vite. Ad oggi, i morti a causa del Covid-19 sono 690.

In Lombardia, il dato positiva sono le 55 persone in meno di ieri ricoverate in terapia intensiva (in totale 1.326). Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook aggiungendo che i decessi sono stati 345. Questo significa che i morti di Coronavirus in regione sono stati 8.656. In totale il numero di positivi sale a 49.118 con un aumento di 1.598, mentre il numero dei ricoverati non in terapia intensiva 12.002 (+200). I tamponi realizzati sono arrivati a 141.877.

Lo stesso in Italia, visto che a livello nazionale si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sono 3.994 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. Sono complessivamente 88.274 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 2.886. Venerdì l’incremento era stato di 2.339. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124.632. I morti sono 15.362, con un aumento rispetto a ieri di 681. Venerdì l’aumento era stato di 766. Le persone guarite ammontano a 20.996, 1.238 in più di ieri. Ieri

l'aumento dei guariti era stato di 1.480. Degli 88.274 malati complessivi, 29.010 sono poi ricoverati con sintomi - 269 in più rispetto a ieri - e 55.270 sono quelli in isolamento domiciliare. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

La situazione in Lombardia

- i casi positivi sono: 49.118 (+1.598)

ieri: 47.520 (+1.455)

l'altro ieri: 46.065 (+1.292)

e nei giorni precedenti: 44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264 (+2.380), 19.884, 17.713,

16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

- i decessi: 8.656 (+345)

ieri: 8.311 (+351)

l'altro ieri: 7.960 (+367)

e nei giorni precedenti: 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474

(+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

- i dimessi e in isolamento domiciliare 27.134, di cui 13.242 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento

domiciliare e 13.892 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.326 (-55)

ieri: 1.381 (+30)

l'altro ieri: 1.351 (+9)

e nei giorni precedenti: 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.002 (+200)

ieri: 11.802 (+40)

l'altro ieri: 11.762 (-165)

e nei giorni precedenti: 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681

(+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661



- i tamponi effettuati: 141.877 (+6.826)

ieri: 135.051 (+6.765)

l'altro ieri: 128.286

e nei giorni precedenti: 121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778



La situazione nelle province lombarde

BG: 9588 (+273)

ieri: 9.315 (+144)

l'altro ieri: 9.171 (+132)

e nei giorni precedenti: 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.180 (+166)

ieri: 9.014 (+257)

l'altro ieri: 8.757 (+159)

e nei giorni precedenti: 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.319 (+63)

ieri: 1.256 (+51)

l'altro ieri: 1.205 (+48)

e nei giorni precedenti: 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47),

1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.154 (+57)

ieri: 4.097 (+123)

l'altro ieri: 3.974 (+33)

e nei giorni precedenti: 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.628 (+34)

ieri: 1.594 (+42)

l'altro ieri: 1.552 (+36)

e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.238 (+24)

ieri: 2.214 (+25)

l'altro ieri: 2.189 (+32)

e nei giorni precedenti: 2.157 (+41), 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.935 (+161)

ieri: 2774 (+141)

l'altro ieri: 2.633 (+90)

e nei giorni precedenti: 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano città (+178)

ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano città (+166)

l'altro ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano città (+203),

e nei giorni precedenti: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano città, 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546),di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,406, 361

MN: 1.981 (+97)

ieri: 1.884 (+102)

l'altro ieri: 1.782 (+46)

e nei giorni precedenti: 1.736 (+48), 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.499 (+168)

ieri: 2.331 (+46)

l'altro ieri: 2.285 (+105)

e nei giorni precedenti: 2.180 (+47), 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 563 (+26)

ieri: 537 (+20)

l'altro ieri: 517 (+33)

e nei giorni precedenti: 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23,

23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.148 (+63)

ieri: 1.085 (+83)

l'atro ieri: 1.002 (+65)

e nei giorni precedenti: 937 (+44), 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 1.066 in corso di verifica.

I contagi in provincia di Cremona (comuni con almeno 5 casi)

ACQUANEGRA CREMONESE 23

AGNADELLO 33

ANNICCO 29

AZZANELLO 10

BAGNOLO CREMASCO 44

BONEMERSE 32

BORDOLANO 13

CALVATONE 13

CAMISANO 15

CAMPAGNOLA CREMASCA 4

CAPERGNANICA 23

CAPPELLA CANTONE 10

CAPRALBA 12

CASALBUTTANO ED UNITI 40

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 13

CASALETTO CEREDANO 9

CASALETTO DI SOPRA 6

CASALETTO VAPRIO 29

CASALMAGGIORE 91

CASALMORANO 23

CASTELLEONE 177

CASTELVERDE 74

CELLA DATI 4

CHIEVE 14

CICOGNOLO 13

CINGIA DE' BOTTI 7

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 14

CORTE DE' FRATI 31

CREDERA RUBBIANO 16

CREMA 437

CREMONA 1100

CREMOSANO 12

CROTTA D'ADDA 11

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 6

DOVERA 26

FIESCO 14

FORMIGARA 7

GABBIONETA BINANUOVA 17

GADESCO PIEVE DELMONA 20

GENIVOLTA 8

GERRE DE' CAPRIOLI 19

GOMBITO 7

GRONTARDO 14

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 17

GUSSOLA 15

ISOLA DOVARESE 11

IZANO 20

MADIGNANO 26

MALAGNINO 21

MARTIGNANA DI PO 16

MONTE CREMASCO 12

MONTODINE 39

MOSCAZZANO 6

MOTTA BALUFFI 10

OFFANENGO 85

OLMENETA 14

OSTIANO 31

PADERNO PONCHIELLI 18

PALAZZO PIGNANO 18

PANDINO 89

PERSICO DOSIMO 52

PESCAROLO ED UNITI 16

PIADENA DRIZZONA 25

PIANENGO 30

PIERANICA 9

PIEVE D'OLMI 16

PIEVE SAN GIACOMO 12

PIZZIGHETTONE 82

POZZAGLIO ED UNITI 18

QUINTANO 13

RICENGO 10

RIPALTA ARPINA 14

RIPALTA CREMASCA 44

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 13

RIVOLTA D'ADDA 75

ROBECCO D'OGLIO 19

ROMANENGO 43

SALVIROLA 10

SAN BASSANO 23

SAN DANIELE PO 17

SAN GIOVANNI IN CROCE 9

SCANDOLARA RAVARA 21

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 9

SERGNANO 54

SESTO ED UNITI 22

SOLAROLO RAINERIO 10

SONCINO 67

SORESINA 127

SOSPIRO 43

SPINADESCO 22

SPINEDA 9

SPINO D'ADDA 25

STAGNO LOMBARDO 17

TICENGO 5

TORRE DE' PICENARDI 6

TORRICELLA DEL PIZZO 6

TRESCORE CREMASCO 26

TRIGOLO 25

VAIANO CREMASCO 33

VAILATE 46

VESCOVATO 38

VOLONGO 5