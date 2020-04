Coronavirus, raccolta fondi a Gerre: una comunità in cui ci si aiuta reciprocamente

GERRE DE' CAPRIOLI (4 aprile 2020) - Il Comune di Gerre de’ Caprioli ha avviato una raccolta fondi volta al contrasto dell’emergenza sanitaria in corso. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di generare una sorta di comunità che si aiuta reciprocamente in questa fase, completamente diversa da ogni altra mai vissuta.

"Per chi vive a Gerre, per chi ha a cuore il nostro Comune e territorio per diversi motivi abbiamo aperto una canale di versamento direttamente sul Conto Corrente del Comune. Dovrà essere indicata la causale Sostegno spese di contrasto all’emergenza da Covid-19" ha spiegato il sindaco Michel Marchi. "Tutto il ricavato verrà destinato ad interventi finalizzati alle esigenze preminenti della popolazione e del territorio di Gerre, esse siano i più bisognosi, le aziende maggiormente colpite, interventi specifici. Tutto questo sia per oggi ma soprattutto per la fase di ripresa. La destinazione dei fondi dovrà inoltre passare dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale per una totale trasparenza e condivisione della missione. Infine, come previsto dall’Art 66 del DL Cura Italia i versamenti sono deducibili sia per i privati che per le imprese, avevo cura di tenere la contabile del bonifico effettuato nella propria dichiarazione dei redditi. Auspichiamo che il grande cuore di Gerre batta ancora più forte, abbiamo bisogno oggi dell’aiuto di tutti e se lo facciamo come comunità sono certo che la nostra forza sarà ancora più grande".

