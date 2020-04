Coronavirus, prodotti per bambini distribuiti dagli agenti

CREMONA (4 aprile 2020) - Questa mattina, gli agenti della Questura di Cremona hanno consegnato alcuni prodotti alimentari per bambini presso una casa famiglia della città. Un piccolo gesto della solidarietà quotidiana della Polizia di Stato verso i cittadini in questo momento di difficoltà. A tutti la Polizia rinnova la regola imperativa, oggi che lo sforzo dei medici per curare chi è stato contagiato dal virus è al massimo ed è fondamentale evitarne la propagazione con nuovi casi: restate a casa e uscite solo per motivi di assoluta necessità.

