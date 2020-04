Confartigianato: 20 mila euro per Uniti per la Provincia di Cremona e tre respiratori

CREMONA (4 APRILE 2020) - «Abbiamo dovuto superare qualche intoppo burocratico, ma finalmente ci siamo». E' soddisfatto Massimo Rivoltini, Presidente di Confartigianato Cremona, che annuncia l'arrivo e la consegna dei tre ventilatori polmonari pressometrici, donati da Ancos, l’associazione del sistema Confartigianato che si occupa di progetti solidali.

Unitamente a questo gesto (del valore di circa 35.000 euro), tutto è pronto per il versamento di 20.000 euro donati dagli artigiani attraverso l'iniziativa #forzacremona. «Voglio ringraziare tutti coloro che – ha detto Rivoltini – hanno voluto sostenere questo grande sforzo del sistema sanitario cremonese. Ora giriamo queste offerte al grande cuore di Uniti per la Provincia di Cremona affinché siano utili a tutti».

La raccolta però non si ferma. «Invitiamo ancora una volta tutto il mondo dell’artigianato a proseguire, con la generosità che da sempre lo contraddistingue, in questa iniziativa per sostenere concretamente coloro che si trovano a fronteggiare in prima linea questa urgenza».

Tutto il ricavato delle donazioni sarà devoluto alla onlus Uniti per la Provincia di Cremona. «Tante piccole donazioni – conclude il presidente di Confartigianato Cremona – possono realizzare un grande aiuto».

