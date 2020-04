Palestra per tutti: via le barriere

PESCAROLO (5 aprile 2020) - Un nuovo ascensore per la palestra comunale di Pescarolo. Sono terminati i lavori al nuovo palazzetto che consentiranno a tutte le persone di poter accedere agli spalti, anche a chi ha difficoltà motorie o a genitori con bambini piccoli su passeggino al seguito. «La nostra palestra – spiega il sindaco Graziano Cominetti – in questo modo potrà ospitare davvero tutti, senza alcun tipo di barriera».

Un secondo pacchetto di interventi prevede lavori di efficientamento energetico al palazzo municipale. In questo caso verranno installati dei pannelli fotovoltaici in una zona adiacente su di una sorta di pensilina vicina alla palestra comunale (il comune è un edificio soggetto a vincolo) e i contatori verranno messi in comunicazione.

L’energia prodotta dall’impianto del palazzetto verrà utilizzata dal municipio. Inoltre verranno sostituite tutte le luci con i led, a basso consumo energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO