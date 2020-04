Ribalta nazionale per Cornaleto: la pandemia non ha fermato il Santo Crocifisso

FORMIGARA (3 aprile 2020) - Ribalta nazionale per Cornaleto, frazione di Formigara; questa sera nell'edizione delle 20 il Tg1 ha mandato in onda un servizio sulla processione del Santo Crocifisso, ricorrenza che si è rinnovata anche quest'anno, nonostante il Coronavirus. La pandemia non ha fermato la tradizione. Per le vie del paese ha sfilato solo il parroco, accompagnato da alcuni collaboratori. I fedeli hanno accompagnato in preghiera, affacciandosi (uno per famiglia) dalle rispettive abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO