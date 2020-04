Coronavirus, «Mascherine vitali per Filippo»

CREMONA (4 aprile 2020) - La ricerca spasmodica di un donatore di midollo. La speranza e infine il trapianto. E la vita che si proietta nuovamente nel futuro. Ma a 85 giorni di distanza da quella rinascita, Filippo, il bimbo cremonese di 11 mesi che combatte contro una rara malattia genetica, la linfoistiocitosi emofagocitica, ha una nuova battaglia da affrontare insieme ai suoi genitori e a tanti bimbi come lui immunodepressi: la ricerca di una mascherina. Già, perché nella generale carenza di dispositivi di protezione contro il Coronavirus, ad essere colpiti sono anche e soprattutto i malati per i quali ogni giorno era una lotta per la sopravvivenza ben prima dell’emergenza sanitaria. Costretti ad isolarsi, a non incontrare nessuno, né fratelli, né nonni, né zii, a volte neppure mamma o papà; obbligati ad indossare protezioni per non entrare in contatto con infezioni che potrebbero attaccare il loro debolissimo sistema immunitario.

La denuncia della pericolosa situazione arriva da mamma Serena sulla bacheca del profilo Facebook «Un dono per Filippo», aperta lo scorso settembre con l’obiettivo, poi raggiunto, di trovare un donatore, diventata con il passare dei giorni un diario aggiornato quotidianamente per mettere al corrente migliaia di followers sullo stato di salute del piccolo guerriero e trasformata quindi in un luogo in cui le speranze di tanti bimbi-pazienti oncologici si incrociano. «Abbiamo bisogno di mascherine — si legge nel post —. Io, mamma, papà, i miei amici immunodepressi e le loro famiglie. I presidi che avrei dovuto ricevere settimane fa non sono mai arrivati: presidi che di norma, al di là dell’emergenza odierna, vengono forniti comunque alle famiglie dei malati oncoematologici perché tutti i virus e tutti i batteri normalmente in circolazione sono pericolosissimi per noi. Oggi più che mai quindi siamo i più delicati e bisognosi di protezione».

E così la lunga attesa per ricevere delle protezioni si sta trasformando in un’ulteriore fonte di preoccupazione e disperazione inaspettate: a tutto erano pronti questi bambini e le loro famiglie, tranne di restare intrappolati in un limbo ancora più pericoloso della malattia stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO