Coronavirus, addio al dottor Bertolasi

CASTELLEONE (4 aprile 2020) - Il borgo saluta un’altra delle sue colonne. A spegnersi è il sorriso, sempre rassicurante, di Gian Battista Bertolasi, da oltre trent’anni medico di base a Castelleone. Ricoverato all’ospedale di Crema poco meno di un mese fa con i sintomi, ormai tristemente noti, di polmonite da Covid, il professionista sessantacinquenne è rimasto per oltre venti giorni in terapia intensiva sotto ventilazione. Per quanto severo sin dall’inizio, il suo quadro clinico sembrava tuttavia destinato a migliorare, e per un certo periodo si era anche stabilizzato. Poi un improvviso peggioramento ha reso necessaria l’intubazione, e dopo una strenua resistenza ieri notte il virus ha avuto il sopravvento.

La notizia della sua scomparsa è l’ennesimo duro colpo che la città è chiamata ad affrontare. La cinquantaseiesima croce dall’inizio di marzo. Come sempre avviene quando ad andarsene per malattia è un uomo che ha dedicato la propria a salvare vite, il distacco è ancora più faticoso da metabolizzare, e i moltissimi messaggi d’incredulità e dolore comparsi sui social fin da ieri mattina testimoniano la difficoltà nell’accettare un addio che nessuno avrebbe immaginato di dover pronunciare così presto. Ma nei post pubblicati in ricordo di Bertolasi, non trapela solo afflizione. Si percepiscono anche affetto e gratitudine: sentimenti sinceri espressi in primis dai suoi tanti assistiti, poi ripresi e condivisi anche da chi non lo conosceva come medico ma semplicemente come Gian Battista.

Originario di Sergnano, si è laureato a Milano nel 1984, specializzandosi in ortopedia qualche anno più tardi. Residente in viale Santuario, riceveva e lavorava nell’ambulatorio in via San Bernardino Realino, e da quella porta sono transitati castelleonesi di almeno tre generazioni. Pilastro dell’Avis, sempre lontano dalla luce dei riflettori, per oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’associazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO