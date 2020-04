Informazioni sui familiari all'ospedale dei Samaritani a Cremona? Chiama questo numero

CREMONA (3 aprile 2020) - L'ospedale da campo realizzato a Cremona dalla Ong americana Samaritan's Purse è nel pieno dell'attività in questa lotta al Coronavirus. I cittadini che hanno famigliari ricoverati in questa struttura possono comporre il numero di telefono 0372 408522 per avere informazioni sullo stato di salute dei propri cari. Risponderà un addetto in grado di parlare italiano che tradurrà quanto gli verrà detto dal medico curante del proprio parente. La linea è stata proprio attivata con lo scopo di dare un aiuto concreto ai famigliari a casa in attesa di notizie.

