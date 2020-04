Uniti per la Provincia di Cremona, le donazioni non si fermano

CREMONA (3 aprile 2020) - Continuano le donazioni per dare un aiuto concreto agli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Nelle ultime 24 ore sono state formalizzate 97 donazioni per Uniti per la Provincia di Cremona: un totale di 17.899,20 euro a cui vanno ad aggiungersi 4,98 euro trasferiti dall'app Satispay. Il monte donazioni sale così a 3.503.301,44 euro.

Il territorio sta rispondendo alla grande nella lotta contro il Coronavirus, utilizzando il prezioso strumento costruito da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085