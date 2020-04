CREMONA (3 aprile 2020) - Quanti sono realmente i decessi per Covid-19? Qual è lo scostamento stimato rispetto ai dati ufficiali? Da domani la società di analisi InTwig insieme al giornale La Provincia effettua il monitoraggio sui decessi in tutti i comuni. Ai sindaci (confidando nella loro collaborazione) viene inviata una mail in cui si chiederanno i dati sui decessi in gennaio, febbraio e marzo 2020 nei rispettivi Comuni. Si arriverà così ad ottenere una stima attendibile della diffusione dell'epidemia e in particolare la stima dei decessi riconducibili a Coronavirus.

