Spaccio di droga allo scalo ferroviario, due denunciati

CREMONA (3 aprile 2020) - Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cremona, nel corso dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno rintracciato nei pressi dello scalo ferroviario di Cremona due giovani, di 19 e 22 anni, i quali non erano in grado di fornire valide motivazioni per il fatto di trovarsi fuori dalle loro abitazioni.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, risultavano entrambi in possesso di hashish, in parte oggetto di una precedente cessione dal 19enne verso il 22enne, mentre il primo è stato inoltre trovato in possesso della somma contante di 485 euro, frutto dello scambio avvenuto poco prima.

Al termine delle verifiche sono stati entrambi denunciati alla Procura di Cremona per il reato di “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro e i due, ovviamente, multati per violazione della normativa sul contenimento del Covid-19.

