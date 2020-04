Coronavirus, Elena torna al lavoro: anche il secondo tampone è negativo

CREMONA (3 aprile 2020) - La quarantena di Elena Pagliarini, l'infermiera cremonese della foto-simbolo della lotta al coronavirus, è finita. Lo scrive il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti sul suo profilo FB. "Stamattina intorno alle 11 ho ricevuto la notizia che attendevo: anche il responso del secondo tampone, analizzato a Brescia, è negativo. Questo significa che sono completamente guarita e che potrò rientrare al lavoro, al pronto soccorso. Prenderò servizio oggi stesso, alle 21". L'esito del test di conferma era prevedibile, ma non scontato. "Alcuni miei colleghi sono risultati negativi al primo esame ma positivi a quello successivo. Anche per questo era incerta". Elena non vede l'ora di tornare all'ospedale. "Era quello che desideravo infinitamente. In questo momento sto provando un'emozione incontrollabile, finalmente rivedrò i miei colleghi, i medici e tutto il personale sanitario. La mia seconda famiglia. Ho bisogno del contatto con loro. La mia felicità è immensa. Se potessi, uscirei e mi metterei a correre intorno a casa".

