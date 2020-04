Coronavirus, il dono di Martina al sindaco (e prof) Battaglia

CAORSO (3 aprile 2020) - Un bellissimo disegno per ringraziare il sindaco, in prima linea da settimane, e per incoraggiare il paese, raffigurato sullo sfondo. A donarlo a Roberta Battaglia è stata la giovanissima Martina Genovese, che è stata anche sua alunna. “Questa mattina mi è arrivato questo splendido disegno, un dono prezioso - dice il primo cittadino caorsano -. A parte le capacità grafiche di Martina, che sono indiscutibili, la dedica mi ha veramente commosso. I miei alunni li conservo tutti nel cuore uno ad uno, i nostri ricordi del percorso fatto insieme restano sempre e solo nostri. Per quanto riguarda il mio ruolo di sindaco, in questo difficile momento ritengo questo il grazie più grande che potessi ricevere”.

