Incendio in un appartamento, vigili del fuoco in azione

SORESINA (2 aprile 2020) - Vigili del fuoco in azione in via Giusti per l'incendio divampato all'interno di un appartamento. L'intervento é ancora in corso e al momento non si conoscono né l'entità dei danni né l'origine delle fiamme. Da quel che si é appreso, le operazioni di spegnimento richiederanno parecchio tempo. La strada intanto é stata chiusa al traffico.

