Coronavirus, a Cortemaggiore ricordate le vittime

CORTEMAGGIORE (2 aprile 2020) - Nella Bassa Piacentina, dove anche oggi sono morte 19 persone - e dove il doloroso primato dei decessi spetta a Castelvetro con 15 morti in tre settimane e cioè il 341,2% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni -, sono state avviate diverse iniziative in ricordo delle vittime. Ad esempio a Cortemaggiore, dove in marzo i decessi sono stati 18: il parroco don Paolo Chiapparoli ha deciso di scrivere i loro nomi su tanti cartelli, posizionati poi sui gradini dell’altare della basilica di San Lorenzo e Santa Maria delle grazie. C'è stato anche un momento di preghiera alla presenza del sindaco Gabriele Girometta.

