Coronavirus, Isola Dovarese: addio a Gabriella Vecchi Arcari

ISOLA DOVARESE (2 aprile 2020) - Addio a Gabriella Vecchi Arcari di Isola Dovarese. La storica imprenditrice si è spenta all'età di 80 anni a causa del Coronavirus. Una donna molto stimata e conosciuta in paese per le sue capacità imprenditoriali ma anche per l'attenzione nei confronti di tutti coloro che entravano nel suo showroom. Lascia i figli Lara e Giovanni.

