Coronavirus, il provveditore Molinari: «Grande gioia per Mattia»

CREMONA (2 aprile 2020) - Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari, esprime la propria gioia e quella di tutta la scuola cremonese per la rapida ripresa di Mattia, lo studente di 18 anni dell’istituto Torriani, ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona. «Ho avuto il privilegio di poter essere costantemente informato dalla mamma durante tutti questi giorni in cui Mattia ha condotto la sua battaglia più grande: da quando è stato intubato - gettandoci nello sconforto - fino a quando la situazione ha iniziato a migliorare e i medici ci hanno comunicato, in gergo tecnico, che gli scambi erano buoni. Abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo quando ci hanno detto che la nuova Tac mostrava i polmoni puliti e abbiamo pianto di gioia quando la mamma ha potuto parlargli attraverso il telefono del medico, anche se lui era ancora intubato e assopito dagli anestetici. Grazie all’affetto e alla preghiera di tanti, Mattia ha potuto ascoltare la mamma e reagire con un sorriso e poi con un pianto, aprendo anche gli occhi. Da allora le cose sono andate migliorando: ieri mattina aveva ancora la maschera per l’ossigenazione ed oggi respira autonomamente. In giornata sarà trasferito nel reparto di Pneuomologia. Grazie al rapporto con l’Unione Sportiva Cremonese, ho avuto la possibilità di fargli inviare un video di saluto da uno dei giocatori della squadra, Antonio Piccolo, cosa di cui sono grato alla società, che ha dimostrato una delicata sensibilità. Ora attendiamo il suo ritorno a casa per accoglierlo, festeggiarlo e accompagnarlo a sostenere con serenità gli Esami di Stato».

