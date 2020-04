Coronavirus, Castelvetro: ecco come avere i buoni spesa

CASTELVETRO PIACENTINO (2 aprile 2020) - Sono online sul sito del Comune di Castelvetro Piacentino tutte le informazioni complete per verificare se si rientra nei criteri per beneficiare dei buoni spesa e per scaricare il modulo di domanda: www.comune.castelvetro.pc.it/leggiarticolo.php?idArt=1893.

I buoni spettano solo alle famiglie che si sono trovate in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. I moduli vanno inviati a comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it con copia foto del documento d’identità entro lunedì 6 alle ore 12. Se non fosse possibile per ragioni motivate mandare il modulo, chiama (da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13) questi i numeri per fissare appuntamento telefonico: 0523.257604, 0523.257660. Con il buono possono essere comprati: cibo (confezionato e non), bevande eccesso alcolici, prodotti per igiene e cura (deodoranti, sapone, detersivi per piatti, pavimenti, pannolini) eccetto profumi. Il buono può essere di 150€ (fino a 2 componenti il nucleo), 200€ (da 3 a 4 componenti il nucleo), 300€ (5 componenti o più). Si può usare solo nei supermercati del territorio indicati sulla richiesta e che potrai scegliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO