Coronavirus, Castelvetro: il messaggio di speranza via social

CASTELVETRO PIACENTINO (2 aprile 2020) - Sono impegnati ogni giorno nei controlli sul territorio, soprattutto nei punti viabilistici più critici come l’imbocco del ponte di Castelvetro e quello di Castelnuovo Bocca d’Adda. Stamattina gli agenti di polizia dell’Unione e della polizia provinciale di Piacenza hanno voluto lanciare un messaggio di speranza via social: “Forza e coraggio, andrà tutto bene”. Nel frattempo continuano sanzioni e denunce, nei confronti di chi non sta rispettando le prescrizioni. Uno dei problemi principali, nella Bassa Piacentina, è rappresentato da tossicodipendenti che varcano i confini per venire a rifornirsi di droga.

