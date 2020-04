Coronavirus, San Daniele Po piange Armando Malagoli

SAN DANIELE PO (2 aprile 2020) - Vasto cordoglio a San Daniele per la morte di Armando Malagoli, 63 anni, scomparso a cause del Coronavirus. Ex dirigente di banca ed ex edicolante del paese, nel corso della sua vita ha rivestito il ruolo di assessore e consigliere comunale nonché membro attivo, fino a pochi giorni fa, dell'Associazione Volontariato San Daniele e figura di spicco della comunità.

