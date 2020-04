Coronavirus. Dispositivi di protezione, quando arrivano? La Regione replica ai sindaci: 'Speculazione'

CREMONA (1 aprile 2020) Dispositivi di protezione, a cominciare dalla mascherine. Tamponi. Rsa. Sperimentazione dei nuovi test. Questi i quattro punti cruciali dell’emergenza Coronavirus in merito ai quali ieri è andato in scena il botta e risposta tra la gran parte dei sindaci dei Comuni capoluogo della Lombardia e i vertici della Regione.

Con un documento condiviso, i sindaci di Bergamo (Giorgio Gori), Cremona (Gianluca Galimberti), Brescia (Emilio Del Bono), Lecco (Virginio Brivio), Mantova (Mattia Palazzi), Milano (Beppe Sala) e Varese (Davide Galimberti) hanno rivolto a Fontana queste domande: «Quando saranno disponibili i dispositivi di protezione – a partire dalle mascherine – il cui arrivo è stato promesso da tempo?». «Cosa sta facendo la Regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa, in molte delle quali sappiamo purtroppo di numerosi decessi?». «Perché la Regione non segue le direttive del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti?». «Perché la Regione non ha ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni, come il Veneto e l’Emilia-Romagna, hanno invece attivato?».

La replica di Attilio Fontana è arrivata in serata. «Non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Se poi la lezioncina arriva da chi non ha competenze scientifiche dirette - afferma il governatore - la cosa diventa, per pura e bieca speculazione politica, ancora più inopportuna e, per certi versi, triste. Un modo di comportarsi irresponsabile e poco consono per chi ricopre un ruolo istituzionale. Un atteggiamento sconsiderato che giunge proprio nel giorno in cui ho ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di plauso per tutto quello che stiamo facendo. Già lunedì scorso - prosegue Fontana - nell’aula del parlamento regionale abbiamo risposto alle medesime domande da parte delle opposizioni, che oggi i sindaci di centrosinistra puntualmente, come un orologio svizzero, ripropongono. È evidente che c’è una strategia politica e che quindi l’obiettivo è tenere alta la polemica contro la Regione. Non mancheremo comunque - conclude il governatore - di recapitare ai sindaci in maniera specifica e puntuale tutta la documentazione che darà loro anche risposte scientifiche».

