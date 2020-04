Coronavirus, Casalbuttano: non ce l'ha fatta il 58enne Gualtieri

CASALBUTTANO (2 aprile 2020) - Sempre al servizio degli altri e punto di riferimento per il mondo del volontariato e della musica: la comunità piange la scomparsa del 58enne Francesco Gualtieri, operaio all’azienda Zoogamma di Casalbuttano, impegnato nelle attività a favore del paese promosse dalla Pro loco e tra le colonne della banda Angelo Bodini. Il 58enne è venuto a mancare all’ospedale di Sesto San Giovanni, dove si trovava ricoverato da alcune settimane per via del contagio da Coronavirus dopo le prime cure mediche ricevute a Cremona. In questo momento difficile in tanti si stanno stringendo al dolore della moglie Mariuccia e dei figli Giovanni, 21 anni, e Federica, 18 anni.

