Schiuma nel depuratore: si cercano le cause

SAN BASSANO (2 aprile 2020) - Densa, biancastra, maleodorante: è la schiuma che ieri ha causato, e certificato anche visivamente, il malfunzionamento del depuratore di due comuni: San Bassano e Cappella Cantone. Cos’abbia generato la sostanza che poi ha mandato in tilt il dispositivo, al momento non è dato sapere. Ma le indagini sono in corso. E procedono in modo massiccio e serrato, coinvolgendo più soggetti. Ieri, in tarda mattinata, al largo di via Serio sono confluiti i carabinieri di Pizzighettone, affiancati dai colleghi dell’unità forestale, dai tecnici di Padania Acque, dai funzionari dell’Arpa e dai sindaci Giuseppe Papa e Francesco Monfredini.

