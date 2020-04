Coronavirus, in provincia di Cremona altre 29 vittime

CREMONA (1 aprile 2019) - Altri 29 morti in 24 ore in provincia di Cremona, territorio che sta pagando un prezzo altissimo al Coronavirus. I decessi a causa del Covid-19 sono 605. Se il numero delle vittime continua a lasciare attoniti, dal lato dei contagi si intravede una luce in fondo al tunnel. I tamponi positivi, infatti, sono 72 in più di ieri con la curva che si sta lentamente appiattendo. Tendenza confermata anche in Lombardia

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 43208/44773 + 1565

Ricoveri non TI 11883/11927 + 44

Ricoveri TI 1324/1342 + 18

Decessi 7199/7593 + 394

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 8803/9039 + 236

BS 8367/8598 + 231

CO 1101/1157 + 56

CR 3869/3941 + 72

LC 1470/1516 + 46

LO 2116/2157 + 41

MB 2462/2543 + 81

MI 8911/9522+ 611

MN 1688/1736 + 48

PV 2133/2180 + 47

SO 470/484 + 14

VA 893/937 + 44

e 937 in fase di verifica

Tamponi: oggi +6809

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO