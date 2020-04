Coronavirus, Zona rossa ti ascolto: insieme si è più forti

CREMONA (1 aprile 2020) - Si chiama ‘Zona rossa, ti ascolto’ ed è un’iniziativa di solidarietà su base volontaria da parte di professionisti della relazione d’aiuto, nata per portare ascolto, sollievo e supporto a tutti coloro che, per motivi diversi, si trovano ad affrontare momenti di difficoltà nel vivere l’emergenza per il Covid 19.

“Offriamo ascolto telefonico gratuito aperto a tutti di rapidissima fruizione, attivo 7 giorni su 7, dalle 6 alle alle 24. Un gruppo di counselor sono pronti a rispondere”, dicono gli organizzatori dell’iniziativa.

Inizialmente dedicato solo agli operatori sanitari ora, grazie all’ampliamento delle squadre di volontari, è aperto a tutti.

“Stiamo cercando di rendere nota l’iniziativa anche alle Provincia di Cremona e di Mantova”, ci dice Maria Vaghi, una delle promotrici di ‘Zona rossa, ti ascolto’.

Il servizio offre ascolto telefonico gratuito 7 su 7, dalle 6 alle 24. Si possono contattare i numeri

- dalle 6 alle 9 il 3471598298

- dalle 9 alle 12 il 347497 6473

- dalle 12 alle 15 il 3280818941

- dalle 15 alle 18 il 380 525 7541

- dalle 18 alle 21 il 3920536911

- dalle 21 alle 24 il 349 668 8953

Si può telefonare oppure mandare un messaggio via WhatsApp o sms, specificando quando si vuole il contatto: ad esempio "chiamami appena possibile" oppure "chiamami nella fascia oraria..." eccetera.

“Questo ci sembra il modo più utile in cui possiamo stare vicini a chi avverte un disagio durante questo periodo di emergenza sanitaria. Il servizio è riservato ai maggiorenni)”.

‘Zona rossa, ti ascolto’ è presente su Facebook, Instagram e YouTube

Dalle pagine social o scrivendo una e-mail chiunque può richiedere servizi gratuiti: con messaggio o mail si prenotano incontri individuali di sostegno psicologico(tenuto da psicologi e psicoterapeuti); incontri individuali e/o di gruppo di mindfulness e meditazione. Si può anche fruire dei contenuti messi a disposizione (audio o video con pratiche di rilassamento, sul respiro eccetera) tecniche semplici, efficaci e di grande aiuto. Oppure si possono ottenere informazioni di servizio. Sono veicolate informazioni relative ad associazioni di volontariato che si occupano di ambiti di fragilità molto specifici.



I contatti sono:

zonarossatiascolto@gmail.com

https://www.facebook.com/zonarossatiascolto/

https://www.instagram.com/zonarossatiascolto/

https://www.youtube.com/channel/UCAqnoblxl_zlVt0vVeWDpHA