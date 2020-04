Galimberti: 'Il giornale La Provincia direttamente a casa, ottima iniziativa'

CREMONA (1 aprile 2020) - "Da oggi anche il giornale La Provincia di Cremona arriva a domicilio. Diffondiamo volentieri l'iniziativa organizzata dalla Sec Società Editoriale Cremonese in collaborazione con gli edicolanti. Nella nostra città hanno aderito al momento 26 edicole, 68 in tutta la provincia. Ditelo ai nonni, ai genitori, alle persone che escono per andare a prendere il giornale: sfruttate questo servizio per rimanere a casa senza farvi mancare l'informazione... anche così tutelate la vostra salute e quella di tutti noi". Con queste parole il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell'iniziativa messa in campo dalla Sec per andare incontro alle esigenze dei lettori chiusi in casa a causa della pandemia di Coronavirus.

LA MAPPA DELLE EDICOLE CHE HANNO ADERITO