Coronavirus, i carabinieri tra la gente: pasti e ossigeno a casa

CREMONA (1 aprile 2020) - Il prezioso lavoro dei carabinieri di Cremona ha di fatto salvato la vita ad un paziente cremonese ricoverato il Germania. Non solo, gli uomini dell'Arma hanno anche consegnato quattro pasti caldi ad una famiglia con una persona autistica che non riusciva a mangiare da quattro giorni e i carabinieri di Vescovato hanno consegnato a domicilio bombole di ossigeno.

A raccontare quanto è accaduto ieri è il maggiore Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale. "Nella giornata di ieri - spiega - la centrale operativa della Compagnia di Cremona, ha ricevuto una richiesta telefonica da parte del Consolato d’Italia di Hannover in Germania, affinché si riuscisse a rintracciare urgentemente i familiari di un paziente 66enne cremonese, da alcuni giorni trasportato e ricoverato nell’Ospedale Militare della città di Amburgo. I medici necessitavano di ricevere dai familiari del paziente una dichiarazione con la quale acconsentivano a tutti gli eventuali interventi (soprattutto di carattere farmacologico e chirurgico) che potevano rendersi necessari da un punto di vista medico per il paziente, non cosciente in quanto in terapia intensiva. Immediatamente la Centrale ha attivato una pattuglia della Compagnia che ha rintracciato in città la moglie del paziente italiano in Germania e ha provveduto a metterla in contatto con il Consolato per quanto richiesto. Un esempio ulteriore di quanto l’opera dell’Arma sia importante in un momento come questo e come gli Italiani all’estero, consolati ed ambasciate si rivolgano all’Arma in un momento così difficile, presidio e punto di riferimento del territorio".

Sempre ieri, è arrivata una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia di Crema. Dall'altro capo del telefono una signora con la voce rotta dal pianto, chiedeva aiuto perché da due giorni lei ed altri tre componenti il nucleo familiare, tra i quali un nipote autistico, non riuscivano a mangiare. I carabinieri hanno provveduto a contattare la rete di solidarietà cittadina in modo da risolvere lo stato eccezionale di indigenza di questa famiglia ed alleviare le loro sofferenze. La Caritas cittadina ha dato disponibilità a fornire generi di prima necessità purché l’Arma potesse recapitarli. In serata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, non riuscendo direttamente la Caritas, ha portato a casa di questa famiglia quattro pasti caldi. Alla vista dei militari la signora, visibilmente emozionata e rinfrancata, ha ringraziato i Carabinieri per l’aiuto ricevuto.

Il Comando Stazione di Vescovato, invece, ricevuta la disponibilità da parte di uno studio dentistico di Sospiro che ha messo a disposizione, donandole, 5 bombole per ossigeno, si sono immediatamente attivati e dopo averle prelevate le hanno consegnate ad una ditta specializzata per ricarica, per il successivo inoltro a pazienti che necessitano di tale presidio.