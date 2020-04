Coronavirus: Mattia ha potuto salutare la mamma, ha sorriso e pianto

CREMONA (1 aprile 2020) - Ha potuto salutare la mamma per telefono, ha sorriso e pianto. Mattia, lo studente 18enne colpito dal Covid-19 e ricoverato in ospedale da oltre due settimane in terapia intensiva, è in lento miglioramento. A dare un aggiornamento delle condizioni del ragazzo è il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio Molinari. "Ieri - spiega - durante la consueta telefonata con il reparto di terapia intensiva, il medico ha comunicato alla signora Ombretta che le cose stanno andando benino. Mattia è ancora sedato, ma la mamma ha potuto rivolgergli un saluto attraverso il telefono, saluto che lui ha compreso ed a cui ha risposto sorridendo e piangendo. Desidero ringraziare, anche a nome della signora Ombretta, tutti coloro che, attraverso vari canali, stanno dimostrando un grande affetto nei confronti di Mattia e lo stanno incoraggiando a non mollare per poter rientrare presto a casa. Ieri sera ci siamo tutti idealmente stretti intorno a lui e ai tanti che stanno vivendo questo terribile dramma, oltre che vicino ai medici e agli infermieri che si prodigano con sacrificio, professionalità e passione nei nostri ospedali".

