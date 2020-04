Coronavirus: Castelleone piange Taino, anima della Croce Verde

CASTELLEONE (1 aprile 2020) - Le ambulanze che oggi si sentono in continuazione, che soccorrono e trasportano in ospedale pazienti Covid, si devono soprattutto a lui. Anacleto Taino, per oltre vent’anni presidente della Croce Verde di Castelleone, è stato l’uomo che più di tutti ha voluto la costruzione della nuova sede in Largo del Volontariato, necessaria ad attivare la convenzione per il servizio 24 ore su 24 in emergenza/urgenza. Il virus se l’è portato via dopo un breve ricovero ospedaliero: aveva 75 anni e dal 2012 seguiva solo come semplice osservatore le attività dei volontari, ma le basi della struttura dalla quale in questi drammatici giorni sono partiti e partiranno ancora i viaggi della speranza, si devono alla sua intuizione.

Per decenni responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune, nel borgo era conosciuto da tutti anche prima che indossasse la divisa da volontario.

A Castelleone lo si ricorda anche per le numerose spedizioni umanitarie effettuate nella zona di Cluj, in Romania, e gli aiuti offerti a molte famiglie in difficoltà economiche.

