Coronavirus, un emulo di Banksy ha dipinto la speranza

SAN BASSANO (1 aprile 2020) - La street art come arma di resistenza al Coronavirus. Uno sfregio alla pandemia lasciato sul muro di una vecchia cascina nel cuore del paese. La notte scorsa un emulo di Banksy, celebre ancorché misterioso writer inglese, ha riprodotto e riadattato ai giorni nostri una delle opere più conosciute dell’artista: la ragazza che lascia nel vento un palloncino rosso a forma di cuori. Apponendo, tuttavia, due non trascurabili variazioni: la forma ormai tristemente nota del virus impressa al posto del cuore, e il colore verde in sostituzione del rosso, a simboleggiare evidentemente la speranza. Più che una deduzione, una profezia, dal momento che lo stencil originale, dipinto nel 2002 sulla facciata di un negozio di Londra, era accompagnato dall’iscrizione «There is always hope» (c’è sempre speranza). Il disegno è visibile alla biforcazione per via De Petri, appena dietro piazza Kennedy.

