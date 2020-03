Il Coronavirus si porta via due amici volontari

VILLANOVA SULL’ARDA (31 marzo 2020) - A causa del Coronavirus se ne sono andati due volontari e amici: Carmine Pinto di 77 anni e Flaminio Torri di 81 anni. In comune avevano l’amore per la famiglia e per il paese. Entrambi erano membri attivi della Pubblica assistenza di Villanova: “Flaminio era stato milite dall’ottobre 2004 a settembre 2015 - ricorda il presidente Dino Compiani -. Oltre al volontariato con lui ero legato dalla viticoltura, aiuti e consigli e scambio di attrezzature. Era schietto e semplice nel comportamento, sempre disponibile per i turni. Era stato molto dispiaciuto di dover lasciare la Pubblica raggiunto il 75° anno di età, ma non si è mai fermato, ha proseguito con altre forme di aiuto al paese. Carmine era stato volontario dal 2004 al maggio 2018. Anche con lui oltre a condividere il turno c’era una semplice e sincera amicizia. Teneva alla sua cittadina di origine: Ostuni. Un grazie mio e di tutti i volontari, li ricorderemo, abbiamo già pensato di dire una messa per loro”.

Torri per circa 10 anni è stato anche operatore Auser del Comune, operava nella consegna dei pasti agli anziani, per il trasporto dei bambini del centro educativo e degli anziani al centro diurno, per le visite mediche. Inoltre era medaglia d’oro Avis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO