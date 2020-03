Castelvetro, dai vandali lo sfregio ai volontari

CASTELVETRO (30 marzo 2020) - Da settimane sono al lavoro giorno e notte per collaborare nel presidio del territorio, per aiutare gli anziani e le persone sole consegnando alimenti o farmaci, per sensibilizzare la popolazione. Un impegno, quello dei volontari del Gruppo protezione civile Castelvetro guidato da Claudio Mariotti, che sicuramente non meritava l’affronto subito nelle ultime ore: durante la notte ignoti hanno tentato di introdursi nel nuovo magazzino dell’associazione, allestito nei locali dell’ex deposito ferroviario vicino alla stazione. Hanno preso a calci il portone, riuscendo di fatto a scardinarlo, e non si sono neppure limitati a quello: hanno anche strappato lo striscione giallo issato sulla parete esterna, staccando le fascette di sostegno. Un gesto vandalico forse dettato dalla rabbia per non aver trovato nulla da rubare.

