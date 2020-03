MILANO (29 marzo 2020) - «Il nostro sistema è un sistema molto forte che ha fatto in una prima fase un lavoro di contact checking. Se oggi possiamo ricollegare Orzinuovi a Codogno è perché qualcuno è andato a capire come diavolo poteva essere che ci fosse ad Orzinuovi un focolaio così lontano da Codogno ed abbiamo capito che c'era stata la fiera del fieno e c'erano persone che da Codogno sono andati lì. Ed è andato il nostro sistema dell’Ats che ha fatto interviste e approfondimenti. Così abbiamo capito che a Cremona si è sviluppato il contagio perché in molti andavano a ballare in una balera nella zona di Codogno. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, nella diretta Facebook per fare il punto sulla emergenza Coronavirus in Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO