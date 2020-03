Uniti per la Provincia di Cremona, acquistati 147 letti per gli ospedali di Cremona e Casalmaggiore

CREMONA (29 marzo 2020) - «È proprio vero, l’unione fa la forza, mai come in questo momento ne abbiamo prova ad ogni istante». Parole chiare e dirette per esprimere il proprio ringraziamento all’Associazione «Uniti per la Provincia di Cremona» quelle espresse da Giuseppe Rossi, direttore generale dell’Asst di Cremona per la donazione dei 15 letti per la terapia intensiva e per i 132 destinati alla degenza ordinaria effettuata dalla neonata Onlus su iniziativa delle associazioni datoriali del territorio.

«La notizia - argomenta Rossi - è di quelle che scaldano il cuore e infondono forza e coraggio per continuare, soprattutto alla quinta settimana dall’inizio dell’emergenza sanitaria in corso. Grazie all’iniziativa #unitiperlaprovinciadicremona sono stati acquistati presidi di ultimissima generazione, top di gamma: 7 li abbiamo destinati per la Terapia intensiva del Maggiore di Cremona, 8 per la Terapia intensiva dell’Oglio Po di Casalmaggiore. I letti per la degenza ordinaria verranno distribuiti, in base al reale bisogno, in entrambi i nosocomi della nostra Asst».

Intanto c’è attesa di conoscere la cifra raggiunta sul conto corrente dell’Onlus dopo i due giorni di «silenzio» per la chiusura delle banche dopo i 3.141.595,40 euro registrati venerdì sera. La raccolta fondi non si è concessa pause: cremonesi, cremaschi e casalaschi tramite bancomat, home banking, Satispay e Paypal stanno contribuendo ogni giorno, senza sosta, a sostenere il proprio territorio.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085