Coronavirus, volantini che esortano a incendiare commissariati e saccheggiare supermercati

CREMONA (29 marzo 2020) - “Gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto ieri sera a Cremona, in Via Buoso da Dovara, dei volantini indegni e vergognosi che inneggiano, tra le altre cose, a bruciare gli uffici di Polizia e i poliziotti. È un fatto gravissimo sul quale è indispensabile andare fino in fondo”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Il foglio che sta circolando - prosegue - indica una serie di azioni da compiere per ‘proteggersi dal Coronavirus’. Tra queste: esortazioni ad atti incendiari, istigazioni contro gli ‘sbirri’ che vengono definiti come ‘più suscettibili di essere portatori del virus’, inviti a saccheggiare i supermercati e a rendere più difficile la propria identificazione da parte delle Forze dell’Ordine. A maggior ragione di fronte al rischio di tensioni sociali fornite dai servizi di sicurezza, iniziative come queste vanno stroncate sul nascere per evitare che le donne e gli uomini in divisa diventino bersaglio di rabbia e malessere”, conclude.