Coronavirus, in provincia di Cremona altri 157 positivi

CREMONA (29 marzo 2020) - L'aumento dei contagi prosegue, tra alti e bassi, sullo stesso trend degli ultimi giorni. In provincia di Cremona si contano altri 157 casi di positività che fanno lievitare il numero totale a 3.762. Nell'intera Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono morte altre 416 persone, mentre i contagi hanno superato i 41 mila.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 39415/41007 + 1592

Ricoveri non TI 11152/11613 + 461

Ricoveri TI 1319/1328 + 9

Decessi 5944/6360 + 416

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 8349/8527 + 178

BS 7678/8013 + 335

CO 903/1014 + 111

CR 3605/3762 + 157

LC 1316/1381 + 65

LO 2029/2058 + 28

MB 2086/2265 + 179

MI 7783/8329. + 546

MN 1484/1550 + 66

PV 1877/1974 + 97

SO 388/422 + 34

VA 768/812 + 44

e 901 in fase di verifica.

Tamponi effettuati

+32.895 da lunedì ad oggi.