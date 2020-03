Coronavirus, il Santissimo esce dalle chiese

SOSPIRO (29 marzo 2020) - Oggi il Santissimo Sacramento è uscito dalle chiese, per farsi ancora più prossimo alle 'chiese domestiche', le nostre famiglie. In auto i parroci don Federico Celini e don Umberto Zanaboni hanno percorso tutte le strade delle sette parrocchie della Unità Pastorale "Madre Nostra" (Sospiro, Cella Dati, Derovere, Longardore, Pugnolo, San Salvatore e Tidolo - Cremona), soffermandosi ad ogni incrocio, ad ogni sguardo, ad ogni gesto di accoglienza e di preghiera. Una benedizione che è certamente penetrata con forza in ogni casa e in ognuna delle esistenze nostre e dei nostri cari, vicini e lontani.

