Con Cremona Food Lab la formazione è online

CREMONA (30 marzo 2020) - La Smea – Alta scuola in economia e management agroalimentare dell’Università Cattolica – sta organizzando, nell’ambito del progetto Cremona Food-Lab, seminari online per le aziende del territorio cremonese. Come già in passato, a condurre gli interventi saranno gli esperti di Btrees, una new media agency con sede a Biella, specializzata in servizi di comunicazione via web. Per iscriversi basta collegarsi a www.facebook.com/groups/CremonaFoodLab. Social personal branding: come creare valore per l’azienda, utilizzando Linkedin: è il titolo del modulo formativo che si propone di introdurre il concetto di social personal branding, presentando poi le potenzialità di LinkedIn per la comunicazione aziendale. Oltre a illustrare le caratteristiche della piattaforma (dalla struttura del profilo, alla creazione dei contenuti fino ad arrivare alle opportunità di advertising), si andrà ad approfondire come, per singoli professionisti ma soprattutto per i quadri o i manager che lavorano nelle imprese, soprattutto se medio piccole, l’utilizzo virtuoso di un profilo può creare del valore per l’azienda. Il primo appuntamento è per il 2 aprile alle 14,30. La modalità è particolarmente innovativa e perfettamente consona allo smart-working e alle relazioni da remoto.

