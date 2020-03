Tricolore sul campanile di Monticelli grazie a volontari

MONTICELLI (28 marzo 2020) - Anche nel borgo pallavicino, che ad oggi conta 47 contagiati, luci tricolori installate sul campanile grazie a volontari. “Abbiamo anche bisogno di gesti, piccoli o grandi, di coloro che ci stanno a fianco. Qualcosa che ci nutra l’anima - dice il sindaco Gimmi Distante -. Piccole cose che diventano simboli di qualcosa di molto più grande; perché i simboli non sembrano sottostare al mutare dei tempi, non si curano di aderire ai frammenti della realtà e riposano in un mondo tutto a parte rispetto a quello reale e visibile”. E poi il ringraziamento a quanti si stanno dando da fare, in tantissimi modi, in paese: “Un grazie è riduttivo per chi spende la giornata al servizio degli altri: siete la nostra gioia. Tra loro oggi c’è chi ha trovato il tempo per regalarci proprio un simbolo, anzi tre in uno: il campanile, il tricolore e un cuore grande così… il vostro. Grazie”.

